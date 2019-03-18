تعرف على سعر الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين 18 مارس

ينشر "الخليج 365" سعر الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين 18 مارس . العملة سعر الشراء سعر البيع الدولار الأمريكي` 583 Advertisements 586 الريال السعودي 153.80 155



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