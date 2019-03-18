هكذا تعدت المليشيا على حرمة مسجد بصنعاء

أقدمت مليشيات الحوثي على نهب آلاف القطع الأثرية من جامع الصالح بالعاصمة صنعاء وعقب نهبها شرعت بالمتاجرة بها بعد رفض تسليمها لوزارة الثقافة والمتحف الوطني في العاصمة اليمنية.

وأكدت مصادر مسؤولة، إن الهيئة العامة للآثار والمتاحف في صنعاء طالبت قيادات حوثية بتسليم آلاف القطع الأثرية التي تم السطو عليها من القسم الخاص بالآثار الذي كان في جامع الصالح، لإيداعها المتاحف للحفاظ عليها.

وقالت المصادر إن طلب هيئة الاثار قوبل بالرفض، وأن جميع القطع الأثرية التي كانت موجودة في جامع الصالح اختفت بعد سيطرة الحوثيين عليه مطلع ديسمبر 2017.

وأشارت المصادر الى ان قيادات المليشيا الحوثية سطت على الاف القطع الاثرية ويعود العديد منها الى العصور القديمة ومنها كنوز حميرية قديمة من الذهب الخالص وغيرها.

الجدير بالذكر بأن الرئيس السابق علي عبدالله صالح خصص متحفا لهذه القطع الأثرية النادرة في الجامع الذي بناه في السبعين في فترة حكمه.