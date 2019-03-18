هاني مسهور: ما حدث في لبنان يجب ألا يتكرر في اليمن

قال المحلل السياسي، هاني مسهور، أن “ما حدث في لبنان يجب أن لا يتكرر في اليمن”.
وكتب مسهور، في تغريدة له عبر موقع تويتر بأن الولايات المتحدة تأخرت كثيراً في احتواء لبنان”.
وأشار هاني مسهور إلى أن زيارة وزير الخارجية، مايك بومبيو، لن تجدي في استعادة الدولة التي باتت خاضعة لسلطة حزب الله.
واوضح بأن ما حدث في لبنان يجب أن لا يتكرر في اليمن”، ويضيف مازالت ثمة فرصة لاحتواء شمال اليمن والمساهمة في انتشاله من الخمينية التي غرست أنيابها في صنعاء”.
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