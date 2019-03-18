تحركات جديدة لمنظمة الصحة العالمية في عدن

أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية بعدن نهى محمود على وضع المنظمة ضمن أولوياتها الاهتمام بشريحة المعاقين وشريحة كبار السن ومجال الصحة والسلامة المهنية.

وشددت على ضرورة وجود إحصائيات تحدد أعداد المحتاجين للخدمات الطبية لتقديم الخدمات والمساعدات لهم.

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ابتهاج الكمال أمس الأحد اجتماعاً مع ممثلة منظمة الصحة العالمية بعدن نهى محمود، لبحث سُبل التعاون بين الجانبين بالمجالات المختلفة.

وأكدت الكمال على ضرورة تواصل التعاون المشترك بين الجانبين والاهتمام بفئة المعاقين التي وصل عددها في فترة ما قبل الحرب إلى مليون ومائتي ألف معاق تقريباً، لافتة إلى تزايد العدد بشكل كبير نتيجة الحرب التي أشعلتها المليشيا الحوثية.

وأوضحت إن فئة المعاقين بحاجة لعلاج مستمر، مؤكدةً على وجود مساعي لإعادة تفعيل الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية.