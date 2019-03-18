الجيش يحرر مناطق جديدة في صعدة "تفاصيل"

كشفت مصادر عن تفاصيل العمليات الأخيرة لقوات الجيش والتي أحرزت فيها تقدم ميداني كبير في مديرية باقم بمحافظة صعدة أمس الأحد، بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش حررت قرى الجلح والدحل والسلفة ووادي آل عسلان جهلة ووادي المبطح والتي تعد آخر معاقل المليشيات غربي باقم والواقعة بالقرب من مديرية مجز.

ولفتت إلى أن تحقيق هذا التقدم جاء من خلال عملية عسكرية واسعة نفذت بمساندة من قوات تحالف دعم الشرعية.

يأتي هذا فيما شنت مقاتلات التحالف وطيران الأباتشي غارات مكثفة على مواقع تمركز المليشيات الانقلابية وتعزيزاتهم.

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