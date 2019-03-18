أبين تناقش آليات إقامة دوري كرة قدم بها

شهدت مدينة زنجبار انعقاد اجتماع موسع للقيادات الرياضية ورؤساء الأندية الرياضية في جميع مديريات المحافظة من أجل التحضير لإقامة دوري كرة القدم بأبين.

وكرس الاجتماع الذي جرى برئاسة محافظ أبين اللواء ركن أبوبكر حسين سالم، وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي مهدي محمد الحامد، لتنظيم كأس الملكة بلقيس لأندية محافظة أبين.

وشدد محافط أبين على أن ما تشهده المحافظة من حراك رياضي متميز هو محل فخر واعتزاز ليمحو ما شهدته المحافظة من تدمير شامل وممنهج لكل أشكال الحياة الإنسانية.

وأبدى المحافظ ثقته في رؤساء الأندية على ما يقدموه من نشاط رياضي مميز، مشيراً إلى أن ذلك يتزامن مع مخطط إقامة منشآت وصالات رياضية وأبرزها تأهيل ملعب حسان في ساحة الشهداء في العاصمة زنجبار.

يشار إلى أن اللقاء جرى بحضور وكيل محافظة أبين محمد الجحماء، ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي أحمد السيد، ومدير عام الشباب والرياضة الكابتن أحمد الراعي، ومستشار المحافظ لشؤون الرياضة الكابتن عمر البارك.