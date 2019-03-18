المهرة تستعد لانطلاق حملة النظافة التوعوية

عقد أمس الأحد، اجتماعاً في محافظة المهرة لبحث آخر تطورات حملة النظافة التطوعية التي ستنطلق الخميس القادم بعنوان "كلنا عمال نظافة".
وتنظم تلك الحملة مبادرة "فينا خير" بالتعاون مع قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية في المهرة وذلك "يداً بيد من أجل المهرة".
وناقش المشاركون بالاجتماع التحضيرات الجارية لتنفيذ هذه الحملة التطوعية التي ترافقها حملة توعوية بأهمية النظافة كسلوك حضاري.
وجرى الاجتماع بحضور محمد سعيد كلشات مدير مكتب قناة المهرة بالمحافظة، ومحمد هادي الهارب نائب مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالمحافظة، وسميرة سالم عوض نائب مدير عام إذاعة المهرة المحلية، وإيمان محاد نائب مدير عام مكتب المياه والبيئة الأمين العام لمبادرة فينا خير، ورمزي العماري رئيس اللجنة التنظيمية للحملة، وسميرة خميس عضو إدارة فينا خير، ومنى مكتوب سكرتير مدير عام إذاعة المهرة المحلية.
كما شارك في الاجتماع الدكتور سالم أحمد بن ناشي رئيس قسم اللغة الإنجليزية بالكلية، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية.
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