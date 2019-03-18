تداول نشطاء عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "تويتر" صور لجنود الحد الجنوبي. وأكد النشطاء أن الصور دبت الرعب في قلوب الميلشيات الحوثية. وأظهرت الصور بعض جنود الحد الجنوبي صلاتهم والتى تؤكد مدى وحدتهم وقربهم من الله، حسبما قال النشطاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة جديدة لجنود الحد الجنوبي ترعب الميلشيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.