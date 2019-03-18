الجيش يستعيد مواقع جديدة في باقم "تفاصيل"

أكد الجيش اليمني استعادة مواقع مهمة في مديرية باقم بمحافظة صعدة، وتحقيقه لتقدم ميداني واسع عقب معارك عنيفة ضد الميليشيات الحوثية. وقال مصدر عسكري يمني - وفقا لما ذكرته قناة "العربية الإخبارية" أمس الأحد - إن قوات الجيش حررت قرى الجلح والدحل والسلفة ووادي آل عسلان جهلة ووادي المبطح، آخر معاقل الميليشيات الانقلابية غربي باقم والواقعة بالقرب من مديرية مجز.

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