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مقتل وإصابة عشرات من الميلشيات حاولوا التسلل لمقنبة

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قُتل وأصيب عشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الأحد، بنيران قوات الشرعية، في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز. 

وبحسب شهود فأن المواجهات اندلعت عقب رصد قوات الجيش، مساء اليوم، محاولة تسلل لعناصر من المليشيا، باتجاه مواقع في منطقة "جواعة" بمديرية مقبنة. واحبطت قوات الجيش، محاولة عناصر المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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