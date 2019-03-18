مقتل وإصابة عشرات من الميلشيات حاولوا التسلل لمقنبة

قُتل وأصيب عشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الأحد، بنيران قوات الشرعية، في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز.

وبحسب شهود فأن المواجهات اندلعت عقب رصد قوات الجيش، مساء اليوم، محاولة تسلل لعناصر من المليشيا، باتجاه مواقع في منطقة "جواعة" بمديرية مقبنة. واحبطت قوات الجيش، محاولة عناصر المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.