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انفجار هائل يهز الضالع

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أفاد سكان محليون بسماع دوي إنفجار عنيف قبل دقائق من الآن في أنحاء مختلفة من مدينة الضالع دون معرفة تفاصيل او ملابسات وقوعه وسط حالة من الفوضى العارمة التي عاشتها المحافظة الجنوبية .

وتعد الضالع أولى المحافظات الجنوبية المحررة من مليشيات الحوثي صالح طوال الأسبوع الماضي، على  إثر خلافات بين قوات الأمن والحزام الأمني قتل فيها ثلاثة وأصيب خمسة على الأقل من الجانبين وقطعت الشوارع وأغلقت المحال التجارية قبل تدخلعقلاء لتهدئة الأمور وإعادة فتح الطرق والشوارع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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