انفجار هائل يهز الضالع

وتعد الضالع أولى المحافظات الجنوبية المحررة من مليشيات الحوثي صالح طوال الأسبوع الماضي، على إثر خلافات بين قوات الأمن والحزام الأمني قتل فيها ثلاثة وأصيب خمسة على الأقل من الجانبين وقطعت الشوارع وأغلقت المحال التجارية قبل تدخلعقلاء لتهدئة الأمور وإعادة فتح الطرق والشوارع.
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