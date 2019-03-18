انفجار هائل يهز الضالع

سكان محليون

أفادبسماع دوي إنفجار عنيف قبل دقائق من الآن في أنحاء مختلفة من مدينة الضالع دون معرفة تفاصيل او ملابسات وقوعه وسط حالة من الفوضى العارمة التي عاشتها المحافظة الجنوبية .

وتعد الضالع أولى المحافظات الجنوبية المحررة من مليشيات الحوثي صالح طوال الأسبوع الماضي، على إثر خلافات بين قوات الأمن والحزام الأمني قتل فيها ثلاثة وأصيب خمسة على الأقل من الجانبين وقطعت الشوارع وأغلقت المحال التجارية قبل تدخلعقلاء لتهدئة الأمور وإعادة فتح الطرق والشوارع.