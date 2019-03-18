تحذير هام لليمنيين في ماليزيا من التلوث الكيميائي

أصدرت الملحقية الصحية بالسفارة اليمنية في ماليزيا تحذيرًا هامًا لليمنيين لأخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن منطقة التلوث الكيمائي.

وقال بيان اطلع الخليج 365 على نسخة منه: تدعو الملحقية الصحية بسفارة الجمهورية اليمنية في كوالالمبور جميع اليمنيين المقيمين، والمتواجدين في ماليزيا، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن منطقة التلوث الكيميائي في باسير جودانج بولاية جوهور.

وأهابت الملحقية بالجميع باتخاذ التدابير الوقائية واتباع التعليمات التي أصدرتها وتصدرها السلطات الماليزية بهذا الخصوص.

كما أهابت الملحقية الصحية بالمقيمين بالقرب من منطقة التلوث، بمراجعة أقرب وحدة صحية في حال الشعور بالغثيان وصعوبات في التنفس والقيء واحمرار في العينين والم في الصدر وذلك من تاريخ 14 مارس 2019 وحتى إعلان زوال الخطر والسيطرة على الوضع.