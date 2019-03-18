قوات الشرعية تصد هجوما للمليشيا في الحشاء بالضالع

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الأحد، من صد هجوم واسع لمليشيا الحوثي الانقلابية، وكبدتها خسائر فادحة في محافظة الضالع جنوب اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن قوات الشرعية تمكنت من صد هجوم مباغت لعناصر مليشيا الحوثي من ثلاثة اتجاهات، في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وأوضحت المصادر أن المليشيا كانت تحاول العودة إلى مناطق السويداء والساكن في الحشاء، لكنها اضطرت للانسحاب بعد أن كبدتها القوات المشتركة للمقاومة والجيش خسائر فادحة.
ولم تشر المصادر إلى إحصائية نهائية بعدد القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، مكتفية بتأكيد سقوط قتلى وجرحى وتدمير آلية عسكرية.
وفي وقت سابق الأحد، القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي من تحرير مناطق جديدة في معاقل المليشيا الحوثية الانقلابية غرب باقم بمحافظة صعدة، وذلك في معارك قتل فيها 20 انقلابيا بينهم قيادات ميدانية.
وتجددت المعارك بين الجيش والمليشيا في جبهة الحشاء بعد أيام من مصرع نجل زعيم قبلي، موال للحوثيين، يدعى محمد محسن وينتمي لمحافظة عمران شمال اليمن.
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