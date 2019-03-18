تحذير هــــام : تعزيزات حوثية ضخمة تنطلق باتجاه هذه المدينة والحوثي يبدأ القصف وتوقعات بمعارك حاسمة خلال ساعات(تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - قالت الوية العمالقة ان مليشيات الحوثي الانقلابية، قصفت مواقعها في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة (غربي اليمن) بقذائف مدفعية 130، واستقدمت تعزيزات عسكرية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة . وقال المركز الاعلامي لألوية العمالقة إن المليشيات عززت مواقعها العسكرية بقوات جديدة في منطقة الجبلية، وقصفت مواقع قوات العمالقة بقذائف الهاون واستهدفت مواقع أخرى بسلاح القناص وبالأسلحة الرشاشة .

وبسحب المركز فإن الخروقات الحوثية تواصلت في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا إذ استهدفت مواقع العمالقة بسلاح 14.5 ظهر اليوم . وامتدت الخروقات الحوثية للهدنة الأممية إلى حيس حيث قصفت المليشيات مواقع قوات العمالقة بقذائف الهاوزر وبسلاح القناصة وبسلاح 12.7 منذ ساعات الصباح الأولى .

الجدير بالذكر أن الخروقات الحوثية للهدنة الأممية لم تتوقف منذ دخولها حيز التنفيذ في أواخر العام 2018 والتي ترعاها الأمم المتحدة ، وترفض المليشيا الالتزام بما وقعت عليه في السويد .

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