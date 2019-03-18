شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : ظهور مفاجئ لأخطر القناصين التابعين للجيش الوطني ومصادر عسكرية تكشف المهمة الموكلة اليهم..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مشطت كتيبة عسكرية تابعة للجيش الوطني بإسناد ناري من سرية من أمهر القناصين التابعين للجيش اليمني المنطقة الفاصلة بين مديريتي باقم والمجز في عملية وصفت بالإستراتيجية والتكتيكية

وتكمن الأهمية العكسرية لهذه المنطقة في كونها منطلق لهجامات الحوثي ضد قوات الجيش عبر شبكة خنادق ومتاريس وإخضاعها لسيطرة الجيش اليمني يعني إنهاء هذه الهجمات



وقال المراسل الحربي لسكاي نيوز عربية في تغطيته للمعركة "محمد العرب " أن هنالك مساحات صراعية شاسعه في المنطقة الفاصلة بين المديريتين والتي نفذت بغطاء جوي من طيران التحالف .