شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة يمنية : نهب وتدمير واقتحام 124 منظمة حقوقية منذ بدء الانقلاب الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف تحالف رصد لانتهاكات حقوق الإنسان عن اجمالي الانتهاكات المرصودة باقتحام وإغلاق منظمات حقوقية ومجتمع مدني في اليمن من قبل مليشيا الحوثي منذ الانقلاب.

وقال مسؤول الرصد في تحالف رصد رياض الدبعي ببيان إنه “بعد دخول الحوثيين صنعاء وقيامهم بالانقلاب وثقنا اغلاق ونهب وتدمير واقتحام 124 منظمة حقوقية وانسانية واجتماعية وتنموية في عدد من المحافظات اليمنية”.

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وأضاف أن هذه الانتهاكات “سُجلت اغلبها في العاصمة صنعاء بواقع 94 منظمة تعرضت للاعتداء، بينما كانت محافظة المحويت في المرتبة الثانية بواقع8 منظمات واتت بعدها محافظة الحديدة بواقع(5) منظمات تعرضت للاعتداء.

وأضاف: تحقق فريقنا من ارتكاب ميليشيا الحوثي لأغلب تلك الانتهاكات بواقع (122) اعتداء فيما انتهاك واحد سجل ضد قوات لا تخضع لسلطة الحكومة الشرعية في عدن، واخر ضد القوات الحكومية في تعز.

وأكد الدبعي أنه بعد انقلاب الحوثيين في اليمن تدمرت كل مؤسسات الدولة بما فيها التعليم والصحة وانتشر الفقر والجهل وعادت كل أمراض العصر القديم. الحوثيين المستفيد الأكبر من توقف العملية التعليمية في البلد، عدم دهاب الطلاب إلى المدارس معناه بأن الحوثيون سوف يزّج بهم في جبهات القتال”.