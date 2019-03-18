شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً: وزارة الأوقاف الاماراتية تدخل على الخط وترد على تشكيك ”وسيم يوسف” بصحيح البخاري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دخلت وزارة أوقاف الإمارات على خط السجال وتبادل الاتهامات بين الداعية الإماراتي من أصول أردنية، وسيم يوسف، ونائب قائد شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، على خلفية تشكيك الأول في “صحيح البخاري”.

ونشرت الوزارة، سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول فضل السنة النبوية، والصحابة والتابعين العلماء الثقات الذين بذلوا جهودا كبيرة في نقل أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقالت الوزارة: “حرص العلماء على خدمة السنة النبوية وتمحيصها، واستخلاص صحيحها، فاشترطوا فيمن ينقل عنه الحديث الشريف؛ أن يكون معروفا بالتقوى والورع، والصدق والدقة، وأن يكون قد نقل عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم.”