شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم سعودي … المهرة تدشن أول إنتاج لمحصول ”الخيار” للبيوت المحمية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشن مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة المهرة، م. سعيد علي القميري، اليوم الأحد، أول إنتاج لمحصول “الخيار” بمدينة الغيضة في البيوت المحمية المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وخلال عملية التدشين – التي حضرها نائب مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن – أشار القميري، إلى الجهود الكبيرة التي بذلها محافظ المهرة الشيخ راجح باكريت، وإدارة المكتب ، لإنجاح فكرة البيوت المحمية وتذليل الصعاب.

وشكر القميري، البرنامج السعودية لتنمية والإعمار على دعمه المتواصل للقطاع الزراعي وتطويره، وفق متابعة “اليمن العربي”.

موضحاً بأن هذه المشاريع في القطاع الزراعي تساهم في خلق فرص عمل وخلق اكتفاء ذاتي.