شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان.. بقيادة أحمد علي عبدالله صالح للشمال .. إعلان مفاجئ لجميع اليمنيين بتشكيل حكومتين شمالية وجنوبية ..(شاهد) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف سياسي جنوبي عن مقترحات يتم تناقشها للمرحلة القادمة في اليمن .
وقال السياسي جابر محمد ان هناك الكثير من المقترحات التي تطرح وتناقش على الورق واحدة من هذه المقترحات وهي تشكيل حكومتين شمالية وجنوبية .
وقال ان الاسماء المطروحة في حكومة الجنوب المرشحين لها هم امين عام المجلس الانتقالي احمد حامد لملس ووزير الداخلية المهندس احمد الميسري ومستشار رئيس الجمهورية احمد صالح العيسي .
وأضاف جابر ان الحكومة الشمالية والمرشحين لها هم احمد علي عبدالله صالح ورشاد العليمي وسلطان البركاني .
وأشار ان هؤلاء المذكورين في الحكومتين جميعهم ينتمون الى حزب المؤتمر .
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