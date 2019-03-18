شكرا لقرائتكم خبر عن من هم الذي تعهد الرئيس هادي لرئيس الوزراء عبد الملك بالاطاحة بهم ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل رئيس الوزراء د. معين عبد الملك إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، مقر الحكومة المعترف بها دوليًا، قبل قليل، قادمًا من العاصمة السعودية الرياض.



وأصطف في إستقبال رئيس الحكومة في مطار عدن الدولي شرقي المدينة، عديد مسؤولين حكوميين بينهم وزراء ووكلاء وزارات وقادة أمنيين وعسكريين.

وقالت مصادر خاصة لموقع هنا البيضاء ان رئيس الحكومة معين عبدالملك تلقى يوم امس وعوداً من رئيس الجمهورية باجراء تغييرات في عدداً من المؤسسات الحكومية من بينها البنك المركزي وعددا من الوزارات التي قال رئيس الوزراء انها تعرقل عمل الحكومة