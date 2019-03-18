شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مايحدث في العاصمة صنعاء.. الجنس الناعم يرافق قيادات الحوثي حاملا السلاح.. شاهد اول قيادي ( صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحسن زيد والى جانبة الايسر فتاة تحمل سلاح تظهر على انها تحمية. Advertisements

وتعليقا على هذه الصورة بالفيس ..مقاتلين الحوثي في الجبهات يقل عددهم مماادى الى سحب المليشيات اين كان عملهم.

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