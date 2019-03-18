شكرا لقرائتكم خبر عن توافق على عزل زمام وسط تهديدات لليمن بعقوبات دولية على غرار إيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد صحفي جنوبي مهتم بالشؤون المصرفية والبنك المركزي اليمني بتوافق حكومي رئاسي إقليمي على عزل محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام والإبقاء عليه كمحافظ شكلي دون صلاحيات، في ظل إستمرار فشل البنك في القيام بمهامه الوطنية والتزاماته الدولية وكبح جماح فضائح الفساد التي تكشفت في أروقته ومضاربته بالعملة الوطنية بدلا من الحفاظ على قيمتها واستقرارها. وأكد الزميل ماجد الداعري رئيس تحرير موقع مراقبون برس الإخباري المستقل تلقيه انباء تفيد بوجود توافق أولي بين الرئاسة والحكومة اليمنية وقيادة التحالف على عزل زمام من منصبه كمحافظ للبنك المركزي والإبقاء عليه بالرياض كمحافظ إسمي للبنك مقابل تعيين نائبا توافقيا جديدا له يتولى صلاحياته الكاملة باعتباره مسافر بمهمة عمل خارجية حتى تسوية شاملة. في حين أشار إلى وجود صعوبة حاليا في تعيين محافظ جديد للبنك واعتراف الخارج به او قبول صندوق النقد والبنوك الخارجية بالتعامل معه كثالث محافظ لبنك مركزي يمني بعدن خلال أقل من 3 أعوام على نقل عملياته الرئيسية من العاصمة صنعاء. وأوضح الداعري في منشور له بصفحته بالفيسبوك أن هذه الإجراءات تأتي في ظل تواصل فشل البنك بعدن في القيام بكافة مهامه واستمرار التحفظات الأممية والدولية حياله والشكوك المتزايدة وراء تهربه من تفعيل قطاع مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإلزام البنوك بتفعيل الوحدات الخاصة بغسيل الأموال لديهم.

عقوبات دولية على اليمن على غرار إيران

‏وكشف الداعري في تغريدة على حسابه بتويتر عن تهديدات من مجموعة العمل المالي بفرض عقوبات دولية على اليمن على غرار إيران بسبب شكوك تحوم حول أسباب استمرار البنك المركزي بعدن في التهرب من تنفيذ التزاماته لالدولية المتعلقة بغسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب وإلزام البنوك اليمنية بتفعيل وحدات غسيل الأموال ومكافخة تمويل الإرهاب وفق الضوابط الدولية الخاصة في هذا الشأن.