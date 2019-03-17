شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : وصول ثمانية زوارق إيرانية إلى محافظة الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بمحافظة الحديدة – غرب اليمن – إن مليشيا الحوثي الانقلابية أنزلت الإثنين الماضي 8زوارق بحرية ذاتية الدفع في منطقة بحر السر جنوب مدينة اللحية – شمال المحافظة.

وحسب المصادر التي تحدثت لنيوز يمن ” فإن خبراء إيرانيين يقومون بتجربة هذه الزوارق، مؤكدين أنهم شاهدوها تقترب من جزيرتي تلاوين والملك وتعود لشاطئ مدينة اللحية، وأن بعضها وصل لمنطقة خور العلوي الذي توجد به ثكنةٌ أخرى للمليشيا.

وعبّر المصدر عن قلقه الشديد حول مؤشرات تأهب المليشيا لشن هجومٍ تستهدف به خطوط الملاحة البحرية في المجرى الدولي.

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وفي ذات السياق، قالت مصادر محلية في جزيرة كمران، إن مليشيا الحوثي منعت الصيادين من الاقتراب من منطقة مسابق الريح في أقصى شمال جزيرة كمران، منذ مطلع الأسبوع الماضي، مؤكدة قيام المليشيا بتحريك عدد من القوارب البحرية إلى جزيرتي كدمان والبوادي.

وكشفت المصادر ” أن مواطنين شاهدوا خمسة قوارب وأن جانبي القارب كانا قريبين من البحر، في إشارةٍ الى أن تلك القوارب تحمل شحنات أسلحة ومتفجرات.

وفي سياق تتبع حركة مليشيا الحوثي في الساحل الشمالي لمحافظة الحديدة أوضحت مصادر محلية أن المليشيا تمنع عبور سكان منطقتي الخوبة واللحية العائدين من مديريتي الزهرة والزيدية عبر الطرق الإسفلتية والطرق الفرعية نحو القرى الساحلية في مديريتي اللحية والمنيرة، وأنها تفرض ما يشبه الطوق الأمني على جبل الملح وجبل قمة.

وأضافت المصادر ” أن شاحنات صغيرة مغطاة بعلف الحيوانات هي التي يسمح لها بالعبور. وأشارت مصادر في المنطقة أن سائقي الشاحنات لا يبدو أنهم من أبناء المنطقة أو من مديرية الزهرة، الأمر الذي يوحي أن المليشيا تقوم بنقل عتادٍ عسكري وأسلحة نحو ساحل المنيرة واللحية.