شكرا لقرائتكم خبر عن غارات للتحالف تستهدف مواقع الحوثيين في 5 محافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، سلسلة غارات ضد مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية، في عدد من مناطق سيطرتهم، بخمس محافظات يمنية.



واستهدفت مقاتلات التحالف مواقع للميليشيا في منطقة المدفون بمديرية نهم شرق صنعاء، وفي مديرية مستبأ، ومنطقة العبيسة التابعة لمديرية كشر ،بمحافظة حجة، حسب موقع “نيوز يمن” الإخباري.



وفي صعدة، كثف التحالف غاراته على مواقع وتعزيزات للميليشيا في مديرية سحار، وقصف مواقع في مديرية الوازعية غرب تعز.



ولقي عناصر من ميليشيا الحوثي بمأرب مصرعهم وأصيب آخرون، في غارة جوية على مديرية صرواح غربي المحافظة.



وقال مصدر عسكري، إن القصف الجوي استهدف تعزيزات عسكرية للميليشيا كانت في طريقها إلى مركز المديرية، مشيراً إلى اشتباكات متقطعة شهدتها جبهة صرواح بعد أن حاولت عناصر من الميليشيا التسلل إلى مواقع الجيش.

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