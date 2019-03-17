شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يزعمون مقتل وإصابة 38 جندياً سعودياً وسودانيا على الحدود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت جماعة الحوثي المسلحة، اليوم الأحد، إن 38 جندياً سعودياً وسودانيا سقطوا بين قتيل وجريح في عمليات عسكرية، على الحدود اليمنية السعودية.

وأكد المتحدث العسكري للجماعة “يحيى سريع” مقتل وإصابة 11 جندياً سعودياً و 26 سودانياً، في عمليتين نوعيتين نفذتها الجماعة قبالة جازان وفي محور همدان قبالة نجران، بحسب ما ذكرت وكالة سبأ التابعة للجماعة.

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وأضاف سريع أن العمليتين جاءتا بعد رصد دقيق لتحركات جنود العدو، وأشار إلى أن من بين القتلى فريق خبراء في الهندسة سعوديين إثر استهداف تجمعات لهم بسلاح المدفعية.

وتعد جبهات الحدود بين اليمن والسعودية من أكثر الجبهات استنزافا للطرفين، ومنذ اندلاع الحرب قبل أربعة أعوام سقط الاف القتلى والجرحى من الطرفين في معارك وقصف جوي ومدفعي، وسط هجمات متبادلة على الأرض.



