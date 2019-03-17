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الحوثيون يزعمون مقتل وإصابة 38 جندياً سعودياً وسودانيا على الحدود

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عدن - ياسمين التهامي - قالت جماعة الحوثي المسلحة، اليوم الأحد، إن 38 جندياً سعودياً وسودانيا سقطوا بين قتيل وجريح في عمليات عسكرية، على الحدود اليمنية .

وأكد المتحدث العسكري للجماعة “يحيى سريع” مقتل وإصابة 11 جندياً سعودياً و 26 سودانياً، في عمليتين نوعيتين نفذتها الجماعة قبالة جازان وفي محور همدان قبالة نجران، بحسب ما ذكرت وكالة سبأ التابعة للجماعة.

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وأضاف سريع أن العمليتين جاءتا بعد رصد دقيق لتحركات جنود العدو، وأشار إلى أن من بين القتلى فريق خبراء في الهندسة سعوديين إثر استهداف تجمعات لهم بسلاح المدفعية.

وتعد جبهات الحدود بين اليمن والسعودية من أكثر الجبهات استنزافا للطرفين، ومنذ اندلاع الحرب قبل أربعة أعوام سقط الاف القتلى والجرحى من الطرفين في معارك وقصف جوي ومدفعي، وسط هجمات متبادلة على الأرض.


 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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