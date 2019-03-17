شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي مساء اليوم الاحد 17 مارس2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الصرف في صنعاء الدولار الأمریكي: الشراء|581 البیع | 586 الریال السعودي : الشراء|154 البیع | 156 Advertisements أسعار الصرف في عدن الدولار الأمریكي : الشراء|583 البیع | 590 الریال السعودي : الشراء|154 البیع | 156

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