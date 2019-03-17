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آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي مساء اليوم الاحد 17 مارس2019م

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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي مساء اليوم الاحد 17 مارس2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الصرف في صنعاء

الدولار الأمریكي:

الشراء|581

البیع | 586

الریال السعودي :

الشراء|154

البیع | 156

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أسعار الصرف في عدن

الدولار الأمریكي :

الشراء|583

البیع | 590

الریال السعودي :

الشراء|154

البیع | 156

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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