شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي مساء اليوم الاحد 17 مارس2019م والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أسعار الصرف في صنعاء
الدولار الأمریكي:
الشراء|581
البیع | 586
الریال السعودي :
الشراء|154
البیع | 156
أسعار الصرف في عدن
الدولار الأمریكي :
الشراء|583
البیع | 590
الریال السعودي :
الشراء|154
البیع | 156
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