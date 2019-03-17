شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة صنعانية جميلة تستفز الشباب ومواقع التواصل وسط شارع حدة بهذه الحركة الصادمة والمثيرة.. (شاهد الصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة، اظهرت أحدى الفتيات معلقة على إحدى السيارات بطريقة أثارت الانتباه والسخرية.

وبحسب الناشطين فإن الصورة التقطت في شارع حدة وسط العاصمة صنعاء. كما عبر الناشطين عن ضحكهم وسخريتهم كون هذه الطريقة لا يستخدمها غير الرجال.

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