شكرا لقرائتكم خبر عن (أول رد أمريكي) يشفي غليل المسلمين وينصفهم بهذه التصريحات المنصفة ردا على مذبحة نيوزيلندا..(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم ناشط أمريكي غير مسلم، بعض وسائل الإعلام لطريقة تناولها لمجزرة نيوزيلندا، وكذلك مواقع التواصل الإجتماعي. وقال الناشط الأمريكي في بداية الفيديو: ”أقدم في البداية تعازي إلى الجميع في نيوزيلندا وعائلات الضحايا، وأنا أقف بجانب المجتمع المسلم بقوة”.

وأضاف: ”لقد بدأت أشعر بالمرض والتعب من تفاهات الإعلام ، في كل مرة يقف شخص أبيض خلف حادث إطلاق نار، فجأة لا يعرف الإعلام ماذا يسميه ، يسميه بأي شيء إلا حقيقته”.

وتابع: ”تسمونه بمطلق نار، أو حائز سلاح، وسمعت سيدة تقول عليه مهاجم هادىء”. واختتم الفيديو: ”توقفوا أيها الناس عن نشر الفيديو، هو أراد أن يكون مشهوراً بأي طريقة وأنتم تساعدوه على ذلك”.