شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة ”الأفلام الإباحية“ اللبنانية ميا خليفة تعلن خطوبتها (صور)..."لن تصدق جنسية خطيبها" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت ممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة، اللبنانية ميا خليفة، خطبتها على طاهٍ سويدي يُدعى روبرت سانبديرج.
وكشفت ميا، عن خاتم خطبتها في صورة نشرتها، ووصفت في تعليق لها بأنها الفتاة الأسعد في العالم.
أما خطيبها سانبديرج صاحب الـ26 عامًا، فهو شيف محترف يعمل في أحد أهم مطاعم كوبنهاجن بالدنمارك، فاز في وقت سابق بمسابقة عالمية خاصة بالطهاة الشباب تسمى ”تحدي الشيف هانز ببوزيتشكنز“، كما كشف عن طريقة قيامه بطلب الزواج من حبيبته.
وأوضح الطاهي السويدي من خلال تعليقه على إحدى الصور في إنستغرام، أنه طلب الزواج من خليفة خلال تناولهما عشاء رومانسيًا في شيكاغو.
وبدأت علاقة سانبديرج بميا قبل أشهر تقريبًا، وكانا قد انتقلا مؤخرًا للعيش سويًا في لوس أنجلوس.
يذكر أن ميا خليفة لبنانية من مواليد عام 1993، انتقلت للعيش في أمريكا عام 2000، وظهرت في عدد من الأفلام الإباحية، وتعتبر نجمة حققت شهرتها من هذا المجال.
وسبق لميا الزواج من رجل أعمال أمريكي في عام 2011، وانفصلت عنه عام 2016، كما أعلنت اعتزالها التمثيل في الأفلام الإباحية، مُتجهة إلى التقديم الرياضي.
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