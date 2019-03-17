اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاب بلغ النضوج الجنسي في الثانية من عمره

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب بلغ النضوج الجنسي في الثانية من عمره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تقارير صحفية، عن بلوغ شابًا النّضوج الجنسي منذ كان في الثانية من عمره، إذ يعاني من مرض وراثي نادر يُعرف باسم ” البلوغ المبكر ” ، تسببه طفرة جينية.

وأوضحت التقارير، أن حالة باتريك، تسمى بتسمم الخصية – إنها تجعل الخصيتين ” تصدقان ” أنّ الوقت قد حان لإنتاج هرمون التستوستيرون، وهو الهرمون الجنسي الرئيسي للذكور، والذي يؤدي إلى تغيرات الجسم المرتبطة بالبلوغ والمراهقة.

يذكر أن الأطباء لا يعلمون على وجه اليقين عدد الحالات التي تحدث فيها هذه الطفرة النادرة في العالم، بيد أن أحد التقديرات يشير إلى أن العدد العالمي لا يتجاوز 1000 حالة.

وقد أدى البلوغ المبكر لدى باتريك إلى أنه حين كان في سن الثالثة كان وزنه وطوله مماثل لطفل عمره 7 سنوات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاب بلغ النضوج الجنسي في الثانية من عمره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى