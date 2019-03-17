شكرا لقرائتكم خبر عن شاب بلغ النضوج الجنسي في الثانية من عمره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تقارير صحفية، عن بلوغ شابًا النّضوج الجنسي منذ كان في الثانية من عمره، إذ يعاني من مرض وراثي نادر يُعرف باسم ” البلوغ المبكر ” ، تسببه طفرة جينية.

وأوضحت التقارير، أن حالة باتريك، تسمى بتسمم الخصية – إنها تجعل الخصيتين ” تصدقان ” أنّ الوقت قد حان لإنتاج هرمون التستوستيرون، وهو الهرمون الجنسي الرئيسي للذكور، والذي يؤدي إلى تغيرات الجسم المرتبطة بالبلوغ والمراهقة.

يذكر أن الأطباء لا يعلمون على وجه اليقين عدد الحالات التي تحدث فيها هذه الطفرة النادرة في العالم، بيد أن أحد التقديرات يشير إلى أن العدد العالمي لا يتجاوز 1000 حالة.

وقد أدى البلوغ المبكر لدى باتريك إلى أنه حين كان في سن الثالثة كان وزنه وطوله مماثل لطفل عمره 7 سنوات.