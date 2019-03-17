شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة أحمد علي عبدالله صالح للشمال .. إعلان مُقترح لجميع اليمنيين بتشكيل حكومتين شمالية وجنوبية ..(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف سياسي جنوبي عن مقترحات يتم تناقشها للمرحلة القادمة في اليمن .

وقال السياسي جابر محمد ان هناك الكثير من المقترحات التي تطرح وتناقش على الورق واحدة من هذه المقترحات وهي تشكيل حكومتين شمالية وجنوبية .



وقال ان الاسماء المطروحة في حكومة الجنوب المرشحين لها هم امين عام المجلس الانتقالي احمد حامد لملس ووزير الداخلية المهندس احمد الميسري ومستشار رئيس الجمهورية احمد صالح العيسي .

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وأضاف جابر ان الحكومة الشمالية والمرشحين لها هم احمد علي عبدالله صالح ورشاد العليمي وسلطان البركاني .

وأشار ان هؤلاء المذكورين في الحكومتين جميعهم ينتمون الى حزب المؤتمر .