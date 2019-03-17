شكرا لقرائتكم خبر عن الفتاة السعودية رهف تتسبب في إحراج عائلتها بنشر صور غير لائقة.. شاهد كيف ظهرت! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت اللاجئة السعودية في كندا رهف محمد، صورا لها وهي ترفع علم المثليين، خلال مشاركتها في فعاليات اليوم العالمي للمرأة بتورونتو.

السعودية رهف محمد تدشن حسابا على انستغرام بصفة ناشطة نسائية كندية!

وأضافت رهف في حسابها الذي دشنته أمس الأحد على تطبيق "إنستغرام" علم المثليين إلى جانب علم كندا، معرفة نفسها بأنها ناشطة نسائية كندية.

وبذلك يبدو أنها قررت الكشف رسميا عن ميولها، خاصة أنها سبق وأن أعلنت إلحادها، ثم نشرت صورا وهي تشرب الخمرة وتأكل لحم الخنزير وتدخن الحشيش.

ورهف محمد فتاة سعودية أثارت قضيتها مؤخرا جدلا واسعا شمل صداه حدود العالم، وذلك بعد تمكنها من الفرار من المملكة العربية السعودية إلى تايلاند، ثم حصولها على اللجوء في كندا وانتقالها للعيش هناك .