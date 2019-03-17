شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تغتصب طفلها وتصور جريمتها لبيع المقاطع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة صادمة، اعتقلت السلطات، سيدة أوكرانية، اغتصبت طفلها البالغ من العمر 4 سنوات، وسجلت فعلتها الشنيعة بهدف بيع مقاطع الفيديو.

السيدة البالغة من العمر 26 عامًا، تم اعتقالها في مدينة ”فينيتسا“ الأوكرانية، بعد محاولتها بيع مقطع فيديو عبر الإنترنت، مقابل 85 جنيهًا إسترلينيًّا.