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سيدة تغتصب طفلها وتصور جريمتها لبيع المقاطع

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عدن - ياسمين التهامي - في واقعة صادمة، اعتقلت السلطات، سيدة أوكرانية، اغتصبت طفلها البالغ من العمر 4 سنوات، وسجلت فعلتها الشنيعة بهدف بيع مقاطع الفيديو.

السيدة البالغة من العمر 26 عامًا، تم اعتقالها في مدينة ”فينيتسا“ الأوكرانية، بعد محاولتها بيع مقطع فيديو عبر الإنترنت، مقابل 85 جنيهًا إسترلينيًّا.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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