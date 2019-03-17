عـــاجل : تفاصيل محاولة الاغتيال التي تعرض لها "هادي" اليوم بعد ايام من صدور هذا القرار الجمهوري

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عدن - ياسمين التهامي - تعرض قيادي في الجيش الوطني، السبت 16 مارس/ آذار 2019م، لكمين مسلح من قبل عناصر مسلحة في مديرية قعطبة بالضالع. وقال مصدر عسكري، إن قائد اللواء 30 مدرع بالضالع العميد هادي العولقي، المعين مؤخراً، نجا من محالة اغتيال إثر كمين مسلح نفذته عناصر مسلحة في منطقة شعور غرب مديرية قعطبة. Advertisements وأوضح المصدر، أن العميد العولقي تعرض للكمين المسلح أثناء تحركه لاستلام مهامه بمعية لجنة الاستلام والتسليم المكلفة من قائد المنطقة الرابعة اللواء ركن – فضل حسن. وكان قد صدر قرار جمهوري، قبيل أيام، قضى بإقالة قائد اللواء 30 مدرع العميد د. عبدالكريم الصيادي وتعيين العميد هادي العولقي خلفاً له.

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