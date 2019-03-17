شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات وزارية جديدة في حكومة "معين" وتغييرات في مناصب عليا ..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر اعلامية مطلعة صدور قرارات جمهورية بتعديلات وزارية كبيرة في حكومة معين عبدالملك. وقالت المصادر بان القرارات تم اصدارها قبل معارك حجور الا ان المعارك تسببت في ايقافها. Advertisements واوضحت المصادر ان اجتماع الرئيس هادي بمستشاريه يوم امس السبت كان لمناقشة تلك القرارات. وتوقعت تلك المصادر اعلان القرارات الرئاسية خلال الساعات القادمة.

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