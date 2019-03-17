شاهد بالفيديو ...طفل يسقط من الدور العاشر وظل على قيد الحياة "لن تصدق كيف حصل ذلك"

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عدن - ياسمين التهامي - كتب لطفل كازاخستاني عمر جديد بعد سقوطه من نافذة شقة والديه الواقعة في الطابق العاشر من مبنى سكني.
وحسب شهود عيان فإن الصغير حاول الخروج من شقة ذويه للتنزه وبعد ارتدائه ملابس شتوية وحذاءين كسر شباك نافذة الشرفة وحاول الخروج منها، وعلق الطفل لفترة قصيرة في الهواء وكان يصرخ طلبا للنجدة بصوت عال، ما دفع أحد سكان العمارة والذي يقطن في الشقة ذاتها في الطابق التاسع بالجري سريعا نحو النافذة ومد يديه والتقاط الصغير بعد سقوطه.
وقال أرتيوم كاريف منقذ الطفل والذي يبلغ من العمر 28 عاما: "سمعت صراخ طفل يطلب المساعدة، وكان معلقا في الهواء، كان بيني وبينه قرابة 2 إلى 3 أمتار، ولا يستطيع العودة من نافذة منزله. وقتها شعرت بالخوف الشديد ومددت يدي تحته لالتقاطه في حال سقوطه، وبعد 15 ثانية سقط الطفل وتمكنت من إنقاذه.
المثير أن الطفل دخل إلى منزل منقذه وجاره وكأن شيئا لم يكن، واعتبره نفسه ضيفا!
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