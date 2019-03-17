شكرا لقرائتكم خبر عن لم تحدث في تاريخ الحروب اليمنية.. الحوثي يشيع أحد عناصره مع خمسة من أولاده دفعة واحدة.. شاهد بالصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رصد "صوت المغتربين" تشييع مليشيا الحوثي لأحد عناصرها والذي لقي مصرعه مع خمسة من أولاده في حادثة هي الأروع في تاريخ الحروب اليمنية. Advertisements ويظهر في الصورة محمد قاسم قفله مع خمسة من أولاده وهم قاسم وعبدالله وحسن وعمار وأحمد. الحادثة هزت قلوب اليمنيين والذي يرفضون حرب الحوثي وانقلابه على الشرعية واستمراره باستخدام أبناء القبائل كورقة لتصفيتهم بينما تظل القيادات الهاشمية على مناصب الدولة.

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