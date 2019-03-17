شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال وليام وهاري بأمر من الملكة إليزابيث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن قصر بكنغهام، عن سماح الملك إليزابيث رسميًأ للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بالاستقلال بحياتهما عن الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.

وأكد القصر في بيان له، إن يتم العمل حاليًا على تأمين إقامةٍ مستقلة، للأمير هاري وزوجته، التي تنتظر مولودهما الاول، قائلًا : ” ستتضمّن هذه الخطوة التي يتم التخطيط لها منذ فترة طويلة، وجود ترتيبات تقدّم الدعم الدائم لعمل دوق ودقة ساسيكس، في الوقت الذي يبدآن فيه حياتهما الأسرية، وانتقالهما إلى مكان إقامتهما الرسمي في مقر فروغمور الملكي ” .

وينتقل مكتب دوق ودوقة ساسيكس، من قصر كينسينغتون إلى قصر باكنغهام، حيث تقيم الملكة، لكن سينتقل الزوجان، للعيش في منزلهما الريفي الجديد، في وندسور في الربيع.

ويبقى مكتب دوق ودوقة كامبريدج، الأمير وليام وكيت، في قصر كنسينغتون في لندن، حيث يعيشون مع أطفالهم الثلاثة.