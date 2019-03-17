شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاته من مجزرة مسجدي نيوزيلندا.. سعودي يبهر الجميع بهذا التصرف من داخل المسجد..ماذا فعل؟..(شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شارك والد سعودي ناجي من حادث نيوزيلندا الإرهابي، محمد فقيهي، فيديو يوضح رد فعل نجله بعد الهجوم.

ففي فيديو شاركه عبد الكريم فقيهي، والد محمد فقيهي، وشاركه موقع "سيدي.نت" السعودي، يظهر نجله المبتعث السعودي، وهو يرفع الآذان من نفس المسجد الذي حدث به الاعتداء الإرهابي، شاكرا الله أن حفظ نجله.

وشارك الموقع الفيديو عبر حسابا الرسمي والموثق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وبحسب ما ذكر أصدقاء محمد فقيهي، فهو من أحد المسارحة قرية قائم البيطارية، ومبتعث في نيوزلندا وأذن لصلاة الجمعة اليوم، وسلم من العملية الوحشية التي نفذها الإرهابي الأسترالي في جامع النور في نيوزلندا، وفقا لصحيفة "المواطن" السعودية.

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وكانت السفارة السعودية لدى نيوزلندا أكدت وجود مواطنين سعوديين بين المصابين في الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين أثناء صلاة الجمعة اليوم في مدينة كرايس تشيرش.

وأعربت السفارة عن بالغ أسفها وحزنها للاعتداء الإرهابي الأليم الذي وقع هذا اليوم في مدينة كرايست تشيرش، وقدمت خالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وشهدت مدينة كرايست تشيرش هجوم إطلاق نار على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في وقت سابق، اليوم الجمعة، مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين. وأكدت أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز"