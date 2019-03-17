شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان تدمع عينه لسماع هذه الأبيات الشعرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاعل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشكل لافت مع أبيات شعرية أثناء تأدية العرضة (رقصة شعبية)، وذلك خلال رعايته حفل الفروسية. ونشرت صفحة ”أخبار السعودية“ عبر ”تويتر“، اليوم السبت مقطع فيديو يظهر الملك سلمان متأثرًا بإلقاء شاعر العرضة أبياتًا تتغنى بـ“نجد“. ووفق الصفحة، فإن الأبيات الشعرية التي قدّمت خلال ”العرضة“، هي ”لا بكت نجد العذية تهل دموعنا بالهنادي قاصرين شوارب قومها“، ليظهر الملك سلمان بعد ذلك وعينه تدمع متفاعلًا مع الأبيات الشعرية.

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