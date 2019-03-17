بسبب تحدثه مع زميلته.. الحوثيون يعتدون على طالب في كلية التجارة بجامعة صنعاء

تعرض أحد طلاب كلية "التجارة والاقتصاد" بجامعة "صنعاء"، اليوم السبت، للاعتداء والسب والتهديد بالاختطاف، من قبل عناصر ما يُسمى بـ"الملتقى الطلابي"، والشرطة الراجلة التابع للمليشات الحوثية؛ وذلك بسبب تبادل الحديث مع زميلته في الكلية.

وبحسب مصادر طلابية خاصة لـ"يمن شباب نت"، فقد أقدمت عناصر حوثية، على الاعتداء على أحد الطلاب عندما كان يبادل الحديث مع زميلته، بخصوص تكاليف حفل التخرج من الكلية.

وأوضحت المصادر، بأن الطالب الذي تعرض للاعتداء طلب من المعتدين الذهاب به إلى رئاسة الجامعة، ولكنهم رفضوا ذلك، وقاموا بشتمة والتهديد بالاختطاف والضرب.

Advertisements

وفي السياق ذاته، قدم الطالب دعوة بحق المعتدين عليه إلى "رئاسة الجامعة" ولكنه تفاجأ برد الجامعة، أن الملتقى يقوم بمهام محاربة الرذيلة، ومنع الاختلاط، وقد قام بقضايا عديدة في الجامعة.

يذكر أن المليشيات الحوثية صعدت من وتيرة الاعتداءات المتواصلة بحق طلاب وطالبات جامعة صنعاء، تحت مبررات عبثية، منها محاربة ما يصفونه بــ"الاختلاط" داخل الحرم الجامعي.

وليست هذه هي المرة الأولى، سبق وأن تعرضت طالبة في كلية الإعلام للاعتداء والسب من قيبل عناصر في الملتقى الطلابي في أواخر فبراير الماضي.