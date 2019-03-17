شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : قرار جديد بتعيين ,,محمد علي الحوثي ‘‘ في هذا المنصب .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقر ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى"، الذي يرأسه القيادي الحوثي مهدي المشاط اليوم ضم محمد علي الحوثي، لعضوية المجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم برئاسة "المشاط" لمناقشة ما أسموها "الرؤية الوطنية لبناء الدولة"، كما تم إقرار ضم أحم غالب الرهوي لعضوية المجلس.

ويرأس محمد علي الحوثي، ما يسمى "اللجنة الثورية العليا"، المسؤولة عن تدمير الدولة، والتي ساهمت في مفاقمة الفساد، وممارسة الانتهاكات بحق مؤسسات الدولة منذ بداية الانقلاب.