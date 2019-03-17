شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : اللواء هيثم قاسم ينطلق لتحرير هذه المحافظة الشمالية الجديدة ويخوض معركة شرسة ضد الحوثيين ويحقق انتصارات كبيرة صباح اليوم (اخر التطورات) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر عسكري إن قوات اللواء 20 بقيادة اللواء هيثم قاسم، حررت وادي المقصب وعدداً من الجبال في منطقة البرح غرب محافظة تعز، بعد مواجهات عنيفة انتهت بمصرع عدد من عناصر المليشيات الحوثية.

وأضاف المصدر لموقع “نيوزيمن”إن قوات اللواء 20 نفذت عملية عسكرية ضد المليشيات، وتم تطهير مساحات واسعة في وادي المقصب وجبل المثهبة والتباب الحمر وديمة اليقظة في البرح.

وأعلن عن مقتل أكثر من 25 حوثياً بينهم قيادات ميدانية وإصابة آخرين في المواجهات التي شارك فيها طيران التحالف العربي.