الإمارات تقدم 104 أطنان من المساعدات الغذائية لأهالي يبعث بحضرموت

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، دفعات جديدة من المساعدات الغذائية لأهالي وادي يبعث ووادي حول ومناطق الغمصة بمديرية يبعث في محافظة حضرموت .

وبحسب وكالة وام الإماراتية، فقد شملت المساعدات توزيع 1300 سلة غذائية بمعدل 104 أطنان و 910 كيلوجرامات مستهدفة 6500 فرد من الأسر اليمنية غير القادرة من أهالي تلك المناطق وذلك في إطار مشروع الهيئة للدعم الإنساني لتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة.

وأعرب أهالي المناطق المستفيدة من المساعدات عن شكرهم لدولة الإمارات لهذه اللفتة الإنسانية التي خففت من معاناة أسرهم و ظروفهم الصعبة التي يعيشونها .. مشيدين بجهود هيئة الهلال الأحمر في إيصال تلك المساعدات و التخفيف عن كاهلهم أعباء الحياة.

من جانبهم ثمن المسؤولون في مديرية يبعث جهود دولة الإمارات الإنسانية المتواصلة في اليمن عبر الهلال الأحمر الإماراتي وفريق عمله الموجود على الأرض الذي يبذل جهودا رائدة للوصول إلى الفئات المحتاجة في مختلف مناطق حضرموت.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019 بلغت 6402 سلة غذائية استهدفت 32010 أفراد من الأسر المحتاجة و المتضررة في محافظة حضرموت بمعدل 516 طنا و 641.4 كيلو جرام.