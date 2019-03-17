ضابط في الإستخبارات القطرية يقف وراء إختطاف جنود سعوديين ويمنيين بالجوف

إتهمت مصادر مطلعة، ضلوع ضابط في الإستخبارات القطرية، في حادثة إختطاف جنود يمنيين وسعوديين في محافظة الجوف شمال البلاد .

وقالت المصادر أنه تم الاختطاف أثناء مرور عربة عسكرية تقل جنودا يمنيين وسعوديين، بالقرب من جبل “اللوذ” شرق المحافظة، حيث أوقفها المسلحون واقتادوا من كان على متنها الى جهة مجهولة، وإن الخاطفين يقودهم شخص يدعى “مبارك ساقيان”.

وقال مصدر عسكري إن الخاطفين يطالبون بإطلاق سراح سجين يحمل الجنسية القطرية – محتجز لدى قوات التحالف منذ أكثر من سنة، تم إلقاء القبض عليه في منفذ “شِحِن” بمحافظة المهرة أقصى شرق اليمن، أثناء سفرهم من الجوف نحو سلطنة عمان، ليتوجهوا منها الى دولة قطر.

وقالت مصادر قبلية: إن قبائل بني نوف لديها توجيهات بإطلاق سراحهم، إلا أنها رفضت تنفيذ التوجيهات وقال مصدر عسكري إن حملة عسكرية تتبع المنطقة العسكرية السادسة تستعد للخروج إلى قبائل بني نوف، للإفراج عن المختطفين.

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وكانت قوات الأمن اليمنية ألقت القبض في 1 مايو من العام الماضي على ضابط في الاستخبارات القطرية أثناء محاولة مغادرة الأراضي اليمنية عبر منفذ شحن في محافظة المهرة باتجاه سلطنة عُمان شرق البلاد.

وأفاد مسؤولون يمنيون يومها أن قوات الأمن اشتبهت بشخص يدعى محسن الكربي أثناء محاولته الخروج من الأراضي اليمنية عبر منفذ شحن الحدودي الفاصل بين اليمن وعُمان، وأشاروا إلى أنه كان قادمًا من صنعاء فتم احتجازه والتحفظ عليه.

وفي حين كشفت معلومات استخباراتية يمنية أن الشخص الذي تم اعتقاله هو ضابط قطري يدعى الرائد محسن صالح سعدون الكربي وأنه كان متواجدًا في العاصمة صنعاء ويشارك في غرف عمليات استخبارات حوثية إيرانية.