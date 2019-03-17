اليمن يشارك في ملتقى الشباب العربي والأفريقي في مصر

انطلق أمس فعاليات ملتقى الشباب العربي والافريقي بمدينة أسوان المصرية بمشاركة اليمن بوفد يرأسه نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه.

ويهتم الملتقى بالقضايا المتعلقة بواقع ومستقبل المنطقة العربية والقارة الأفريقية حيث يناقش المشاركون فيه موضوعات مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية وأثر التقنية الحديثة والابتكار في أفريقيا والمنطقة العربية.

وسيتخلل الملتقى عقد مائدة مستديرة لإجراء حوار بين المشاركين حول سبل الاستفادة من وادي النيل كممر للتكامل العربي والأفريقي، إلى جانب عقد ورشة عمل عن تنمية منطقة الساحل، بالإضافة إلى إقامة ورشتي عمل لريادة الأعمال إحداهما بعنوان "كيف تكون رائد أعمال ناجح"، والأخرى بعنوان "ريادة الأعمال الاجتماعية من منظور أفريقي".

وتتركز أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والأفريقي، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقي عام 2019. كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء.