الحوثي ينشر صورة جماعية لأب وأبنائه زج بهم إلى حجور وقتلوا جميعاً

لقيت عائلة كاملة من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء منطقة القفلة بمحافظة عمران ، مكونة من أب وخمسة أبناء مصرعها بالكامل في معارك الحوثي بحجور ، في حين تظل قيادات الصف الأول والثاني والثالث للحوثيين في الأبراج يديرون ويشجعون المغرر بهم والجهلة عن بُعد .

وعلى صعيد المواجهات تتواصل المعارك بين قوات الجيش الوطني، ومليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة مران غربي محافظة صعدة شمالي البلاد، وسط تهاوي كبير في صفوف الأخيرة التي تتكبد خسائر مستمرة.

ولقي قياديان في مليشيا الحوثي الانقلابية، مصرعهما مع عدد من عناصرهما، خلال المواجهات التي دارت، اليوم السبت، في الجبهة.

والقياديان الصريعان هما صالح الخوزري، وحسين خلوفة لقيا، واللذان كانا يقودان مجاميع مليشياوية في تلك المواجهات.

وكان عشرات من عناصر المليشيا الانقلابية بينهم قيادات ميدانية، قد لقوا مصرعهم خلال مواجهات الأيام الماضية، والتي احرزت قوات الجيش الوطني فيها تقدمات كبيرة في الجبهة.