مستشفى المواسط في تعز يواصل تقديم خدماته للمرضى بدعم إماراتي.. صور

يواصل " مستشفى المواسط " الريفي في محافظة تعز اليمنية - الذي أعيد تشغيله مؤخرا بدعم من دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر، تقديم خدماته العلاجية والطبية مجاناً للمواطنين اليمنيين من مناطق مديرية المواسط وقرى و مناطق المديريات الأخرى.

وبحسب وكالة وام الإماراتية، فقد بلغ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى و قدم لها الرعاية الصحية بعد مرور أسبوعين على إعادة تشغيله حوالي ثلاثة آلاف يمني من بينهم أكثر من 79 حالة أجريت لها عمليات تراوحت بين الكبرى و الصغرى .

ونقلت الوكالة عن الدكتور عبد مقبل سيف مدير مستشفى المواسط الريفي إن عدد المرضي الذين يراجعون المستشفى يتزايد يوما بعد يوم .. موضحا أنهم يتلقون الرعاية الصحية الجيدة في مجالات الفحوص المخبرية و أقسام النساء والتوليد و الأنف والأذن والحنجرة والجراحة إلى جانب الصيدلية التي تمدهم بالدواء المتوفر لديها.

وأعرب عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلتها تقديم المساعدات والمعونات لمحافظة تعز عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي .

من جانبه قال مندوب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في ريف تعز إن تمويل وتشغيل مستشفى المواسط الريفي جاء في الوقت المناسب ولاقى ترحيب و تفاعل السلطة المحلية والصحية و المواطنين والشخصيات الاجتماعية الذين أشادوا بتلك المبادرة الانسانية الإيجابية وعبرو عن شكرهم لدولة الإمارات التي تقف إلى جانبهم دوما.