الجيش يتلف كميات من الألغام والعبوات الإلكترونية في الحديدة

أعلنت قوات الجيش الوطني، مساء أمس السبت عن تفجير دفعة جديدة من الألغام والعبوات الناسفة التي تم انتزاعها من مناطق في الساحل الغربي خلال الفترة الماضية.

وذكر موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت"، أن هذه الكمية التي فجرت في منطقة نائية بالساحل هي الرابعة التي يتم تفجيرها خلال أقل من شهر، وجمعت من القرى والمزارع والطرقات التي يسلكها المدنيون.

ونقل الموقع عن أحد المهندسين المشاركين في تفجير الألغام قوله: إن الألغام المُفجرة تنوعت بين الغام محلية الصنع وأخرى نهبتها جماعة الحوثي من مخازن الجيش، فيما الغالبية منها إيراني الصنع.

وأضاف أن هنالك عبوات ناسفة تعمل بنظام الكتروني وهي أخطر أنواع الاجسام المتفجرة وتنفجر بمجرد اقتراب أي جسم منها على مسافة معينة يتم تحديدها من قبل خبراء المليشيا الحوثية.