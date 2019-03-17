"البحسني" يرعى اتفاقية تقديم البرنامج المحاسبي الأول لطالبي مشاريع صندوق دعم الشباب

رعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بمكتبه بالمكلا توقيع اتفاقية تقديم البرنامج المحاسبي الأول لطالبي مشاريع صندوق دعم الشباب .

ويتم بموجب الاتفاقية التي وقعت بين صندوق دعم الشباب وشركة يمن سوفت للأنظمة والاستشارات بحضرموت تقديم البرنامج المحاسبي الأول من الشركة وتركيبه مجاناً لجميع الحاصلين على تمويل صندوق دعم الشباب من جميع مديريات المحافظة وتدريبهم على البرنامج ، ومنح خصم بقيمة 50% للراغبين في الحصول على البرنامج بالكامل .

وقع الاتفاقية مدير عام صندوق دعم الشباب سولاف عبود الحنشي ومدير شركة يمن سوفت بالمحافظة فتحي القاضي .

من جانب آخر أوضح مدير التسويق بشركة يمن سوفت غازي بن علي جابر إطلاق الشركة لمشروع وطني لتعزيز الثقافة المالية لشباب المحافظة مجاناً برعاية المحافظ البحسني يهدف الى تأهيل قدرات ومهارات 6 آلاف شاب من المحاسبين القانونيين والكوادر التدريسية ومعيدي الجامعات والمعاهد العامة والخاصة والإدارية والطلاب في جميع مديريات ساحل ووادي حضرموت .